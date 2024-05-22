Korkan ayı ağaca tırmandı

Kaynak: İHA
Korkan ayı ağaca tırmandı
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bulunan Kaz Dağlarında bir boz ayı motosikletlilerden korkarak çam ağacına tırmandı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Çaldağ köyünde ikamet eden ve oto tamiri işiyle uğraşan Feridun Güneş, motosikletiyle Kaz Dağları eteklerinde seyir halindeyken ani bir olayla karşılaştı.

Yolunda ilerlerken bir boz ayı karşısına çıktı. Motosikletini anında durduran Güneş, cep telefonunu çıkararak kendisinden korkup kaçan ayının çam ağacına tırmanışını görüntüledi.

Kaz Dağları'nı büyük bir sevgiyle anlatan Feridun Güneş, "Kaz Dağları benim için çok özeldir. Boş zamanlarımda sık sık bu bölgeyi ziyaret ederim. Bir gün motosikletimle Kaz Dağları'nda gezerken birden önüme ayı çıktı. Motosikletimden inerek cep telefonumla ayıyı kaydetmeye çalıştım. Ancak ayı, korkusuyla ağaca tırmanmaya başladı. Ben de cep telefonumla bu anı ölümsüzleştirdim. Doğayı çok seviyorum ve hayvanlara zarar vermekten kaçınıyorum" şeklinde konuştu.

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