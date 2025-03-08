Korku dolu anlar... İstinat duvarı çöktü, 3 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.
Orhan Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çökmenin yaşandığı caddeyi trafiğe kapatırken, istinat duvarının arkasındaki 3 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Mahalle muhtarı Ümit Aktürk, yolun trafiğe açılması için ekiplerin beklendiğini, caddenin kısa zamanda ulaşıma açılacağını ifade etti.