Korku dolu anlar... İstinat duvarı çöktü, 3 katlı bina tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Korku dolu anlar... İstinat duvarı çöktü, 3 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 katlı bina tahliye edildi. Cadde tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Kocaeli'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

Orhan Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

6.webpİhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çökmenin yaşandığı caddeyi trafiğe kapatırken, istinat duvarının arkasındaki 3 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

t.jpgMahalle muhtarı Ümit Aktürk, yolun trafiğe açılması için ekiplerin beklendiğini, caddenin kısa zamanda ulaşıma açılacağını ifade etti.

Son Haberler
Azılı katil 41 yıl sonra yakalandı
Azılı katil 41 yıl sonra yakalandı
Buzda heyecanı perçinleyen kurallar! Hokeyin gözden kaçan derinliği
Buzda heyecanı perçinleyen kurallar! Hokeyin gözden kaçan derinliği
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı
“Mourinho “Henüz hiçbir şey bitmedi” demişti: Rövanş maçında flaş değişiklikler var
“Mourinho “Henüz hiçbir şey bitmedi” demişti: Rövanş maçında flaş değişiklikler var
İsrail ateşkesi dinlemiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi
İsrail ateşkesi dinlemiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi