Korku dolu anlar kamerada! Lüks cipiyle defalarca çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Korku dolu anlar kamerada! Lüks cipiyle defalarca çarptı

Bolu Belediyespor'un Başkanı Abdullah Onurlu, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Yavaş ile tartıştı. Tartışmanın ardından cipine binen Onurlu, aracı ile Yavaş'ın park halindeki otomobiline defalarca çarptı. Yavaş ise otomobiliyle cip arasında ezilmekten son anda kurtuldu.

Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu, cipiyle tartıştığı Boluspor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş'ın otomobiline defalarca çarptı; o anlar kameralara yansıdı.

Olay, D-100 kara yolu Kasaplar köyü mevkisindeki bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre; Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde mücadele eden Bolu Belediyespor'un Başkanı Abdullah Onurlu, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Yavaş ile tartıştı. Tartışmanın ardından cipine binen Onurlu, aracı ile Yavaş'ın park halindeki otomobiline defalarca çarptı. Yavaş, aracıyla cip arasında kalıp ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar, kameralara yansıdı. Yavaş, Onurlu'dan şikayetçi olacağını belirtti.

SON ANDA KURTULDU

Yavaş ise otomobiliyle cip arasında ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı. Onurlu, daha sonra Yavaş’ın aracına hasar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Onurlu’nun Yavaş’ın aracının zararını da karşılamadığı ve kendisi hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.

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