Korku endeksi 4 yılın zirvesine çıktı

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hız kazanmasının ardından yeni haftada tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Küresel piyasalar haftaya derin satış baskısıyla başladı

Küresel piyasalardaki gelişmelerle gündeme gelen işlem: Carry trade

Küresel piyasalar yeni haftada tarihi satış baskısıyla karşı karşıya

ABD'de ekonomik aktivitenin tahmin edilenden de daha sert yavaşlayabileceği endişesi satış baskısının derinleşmesini tetikliyor.

Ülkede açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırmasının ardından geçen hafta küresel piyasalarda görülen satış ağırlıklı seyrin yeni haftada da sürdüğü görülüyor.

Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep kuvvetlenirken ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68'e inerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi görmüş oldu.

ABD'de endeks vadeli kontratlarda da yüzde 4'ü aşan düşüşler yaşandı.

Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 2'nin üzerini gördü. Nikkei 225 endeksi sadece son iki işlem gününde yüzde 17,5 düşerken, bu yıl 11 Temmuz'daki rekor seviye olan 42.426 puanla karşılaştırıldığında değer kaybı yüzde 25 olarak hesaplandı.

Böylelikle ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da tanınan VIX Endeksi 51,01 ile 4 yılın zirvesini gördü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapabileceği ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.