Korku filmi izlemek zayıflatıyor. Hangi film kaç kalori

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre Korku Filmi izlemek hiçbir efor sarf etmeden zayıflatan aktivitelerden birisi. Korku filmi izlemek kalori yakımını hızlandırıyor.

Korku filmi izlemek zayıflatıyor. Hangi film kaç kalori

Westminster Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre iyi bir korku filmi izlemek 40 dakikalık bir yürüyüşe eş değer.

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Diken’in haberine göre, Çalışma, düzenli olarak ‘korku sıçraması‘ anları içeren filmlerin, kalp atış hızını önemli ölçüde arttırdığı için kalori yakımını hızlandırma olasılığının yüksek olduğunu ortaya koydu.

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Bilim insanları, film kiralama şirketi ‘Lovefilm’ tarafından yaptırılan çalışma için kalp atış hızını, oksijen alımını ve karbondioksit çıkışını ölçtü. Gösterimler sırasında harcanan kalori miktarının ortalama olarak üçte bir oranında arttığı görüldü.

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Fizyoloji uzmanı Dr. Richard Mackenzie, “Test edilen 10 filmin her biri nabızları hızlandırarak, kalp atış hızında artışa yol açtı” dedi. Mackenzie, korku filmi izlemenin kalori yakma mantığını şu sözlerle açıkladı:

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”Nabız hızlandıkça ve kan vücuda daha hızlı pompalandıkça, vücut adrenalin dalgalanması yaşar. İştahı azalttığı, bazal metabolizma hızını arttırdığı ve nihayetinde daha yüksek düzeyde kalori yaktırdığı bilinen şey, kısa süreli yoğun stres patlamaları sırasında (ya da bu durumda korkunun neden olduğu) üretilen bu hızlı etkili adrenalin salınımıdır.

HANGİ FİLM NE KADAR KALORİ YAKTIRIYOR?

1. The Shining: 184 kalori

2. Jaws: 161 kalori

3. The Exorcist: 158 kalori

4. Alien: 152 kalori

5. Saw: 133 kalori

6. A Nightmare on Elm Street: 118 kalori

7. Paranormal Activity: 111 kalori

8. The Blair Witch Project: 105 kalori

9. The Texas Chain Saw Massacre: 107 kalori

10. [Rec]: 101 kalori

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