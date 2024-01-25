Korkulu rüya bronşiti söküp atıyor. İşte şifa deposu ot

Celil Kurşun
Korkulu rüya bronşiti söküp atıyor. İşte şifa deposu ot
Korkulu rüya bronşitte faydalı olan süt otunun faydaları dikkat çekti.

İnsanların doğal besinleri keşfetme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan süt otu, bronşit tedavisinde etkili olan bir bitkidir.

İşte süt otunun diğer faydalarını ve nasıl kullanılacağıyla ilgili detaylar…

SÜT OTU NEDİR?

Süt otu, sütotugiller familyasına ait, bir veya çok yıllık, odunsu veya otsu bir bitkidir.

Çiçekleri kırmızı, beyaz veya mavi renklidir.

Türkiye'de polygala supina ve polygala anatolica adlı iki türü bulunur.

Bitkinin kökü, bulantı yapıcı bir kokuya sahiptir ve tıbbi amaçlarla kullanılır.

SÜT OTUNUN FAYDALARI ŞUNLARDIR:

- Bronşit hastalığında iyileştirici etkisi vardır.

-Balgamı atar. Göğsü rahatlatır. Öksürüğü keser.

-İdrar söktürür. Anne sütünü artırır.

- Soğuk algınlığı ve nezleye karşı koruyucudur.

SÜT OTU NASIL KULLANILIR?

Süt otu kullanmak için, kuru kökleri suyla kaynatılır. Bitkinin etken maddesi saponindir. Ayrıca şahmi yağ ve golterin adlı maddeler de içerir.

Süt otu haşlaması, soğuk algınlığı veya nezle durumunda, iki saatte bir çorba kaşığı miktarında içilir.

Süt otunun zararı, yüksek dozda alındığında kusmaya neden olmasıdır.

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