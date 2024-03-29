Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır atasözünün anlamı nedir?
Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Yaşanılan durum ne olursa olsun onu çözmek ve gerekirse başkalarından yardım isteriz.

Bir insanın tamamen tehlikeli olacağına inandığı bir işi yapmaya kalkması akılcı bir davranış olmamakla birlikte tehlikeli bir iş, yalnız oluncaya kadar kişiyi rahatsız etmeyecektir. Olduğunda ise kişiyi rahatsız eder.

İlerde büyük huzursuzluklar içinde yaşamaktansa, tehlikeli olduğunu bildiğimiz işlere asla kalkışmamalıyız anlamında kullanılan bir atasözüdür.

KORKULU RÜYA GÖRMEKTENSE UYANIK YATMAK HAYIRLIDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır, gel biz işimizi sağlama alalım."

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