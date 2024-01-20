Korkulu rüya romatizmaya iyi geliyor. Mucize ot şifa dağıtıyor

Kaynak: Haber Merkezi Celil Kurşun
Korkulu rüya romatizmaya iyi geliyor. Mucize ot şifa dağıtıyor
Korkulu rüya romatizmaya iyi gelen mucize ot olarak bilinen düğünçiçeği otunun faydaları dikkat çekti.

Düğünçiçeği otu, romatizma gibi ağrılı hastalıklara şifa olan bir bitkidir. Bu otun faydaları, doğal beslenmeye önem veren insanlar tarafından keşfedildi.

Düğünçiçeği otu, centiyangiller familyasına ait, gök yeşili renkli bir bitkidir. Nemli kumsallarda yetişir ve çiçekleri sarıdır. Karadeniz bölgesinde yaygındır.

Düğünçiçeği otunun faydaları şunlardır:

- Ateş düşürücüdür.

- Sinirsel ağrılara iyi gelir.

- Romatizmal hastalıklara karşı etkilidir.

- İştah açar ve idrar söktürür.

- Böbrek taşı ve kumu dökmeye yardımcı olduğunun altı çizildi.

- Vücuttaki toksinleri temizler.

- Bağırsak parazitlerini öldürdüğü iddia edilir.

Düğünçiçeği otu yoğurtlaması yapmak için şu adımları izleyin:

- Otu iyice yıkayın ve bütün olarak tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edin. 15 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve 1 parmak kalınlığında doğrayın.

- Bir soğanı küçük küçük doğrayın ve bir çay bardağı zeytinyağında kavurun.

- Doğradığınız otları soğana katın ve 10 dakika pişirin.

- Tuz ve isterseniz acı pul biber ekleyin.

- Servis yaparken üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

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