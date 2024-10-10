Korkunç cinayet sonrası surlarda güvenlik önlemi. Şimdi mi aklınıza geldi?

Günler önce yaşanan ve Türkiye’nin kanını donduran sur cinayeti sonrası korkunç cinayetin işlendiği surlara güvenlik önlemi alındı.

Uyuşturucu madde kullananların rahatlıkla giriş yapabildiği surlardaki güvenlik zaafı cinayet sonrası yeniden gündeme gelmişti.

Fatih'te Semih Çelik'in İkbal Uzuner'i öldürerek Edirnekapı Surları'ndan atlayarak intihar etmesinin ardından, surlara çıkan merdivenler belediye ekipleri tarafından saçlarla kapatıldı.

Edirnekapı'da 4 Ekim'de Semih Çelik, surlarda İkbal Uzuner'i öldürerek intihar etmişti.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Fatih ilçesinde tüyler ürperten iki kadın cinayeti işlenmişti. 19 yaşındaki kasap olduğu bildirilen Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti.

Semih Çelik adlı katil zanlısı önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı olan 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in boğazını keserek vahşice öldürdü.

Bu cinayetin ardından yaklaşık yarım saat sonra İkbal Uzuner'i öldürerek kestiği başını surlardan aşağı atmıştı. Çelik cinayet sonrası intihar etti.