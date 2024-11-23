Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı. Elleri ayakları bağlayıp, çekiçle...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı. Elleri ayakları bağlayıp, çekiçle...

Niğde’nin Bor ilçesinde ortadan kaybolan ve 2 gün sonra kiraladıkları dairede cesetleri bulunan Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın’ın cinayete kurban gittiği belirlendi. İkisi de evli olan Özkan ile Yalçın’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü tespit edilirken kadının kocası şüpheli görülerek gözaltına alındı.

Niğde’nin Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay sonrası polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı.

Toplu Konut Mahallesi’ndeki adrese intikal eden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın’ın kanlar içinde cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın’ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinden sonra otopsi için morga kaldırıldı.

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KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, cinayetin meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı tespit edildi. Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü ifade etti.

Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocasının şüpheli olarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

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