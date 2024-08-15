Korkunç heykel sonunda kaldırıldı

Heykeller, Başkan William Ruto'nun Eldoret'i resmen şehir ilan etmesinden önceki gece kaldırıldı.

Kasaba bu hafta aralarında üç sporcu heykelinin ve mısır koçanı ve süt çeşmesi gibi diğer anıtların da bulunduğu çeşitli sanatsal eserlerin açılışını yaptı.

Bunlar bölgenin spor ve tarım mirasını temsil etmek üzere kasabanın çeşitli stratejik kavşaklarına dikildi.

Ancak sanat eserleri hemen yaygın eleştirilere maruz kaldı ve gurur yaratması gereken şey yerine alay konusu haline geldi.

1.500 metre dünya rekoru sahibi Faith Kipyegon'u temsil ettiği düşünülen kadın sporcunun heykelinin fotoğrafını paylaşan bir Kenyalı, eserlerin "işte ülke olarak kolektif sıradanlığımızın temsili" diye yazdı.

X'teki bir diğer Kenyalı ise "Buna Faith Kipyegon heykeli demek ayıptır" diye yazdı.

Bir başka X kullanıcısı ise maraton efsanesi Eliud Kipchoge'nin heykelini paylaşarak bunu bir "şaka" olarak niteledi ve "Bunu yapan kişi cenneti göremeyecek" mesajını paylaştı.

Perşembe sabahı yerel medya, heykellerden birinin durduğu yerdeki boş kaidenin görüntülerini paylaştı.

Yetkililer heykellerin kimleri temsil ettiğini açıklamazken, sosyal medya kullanıcıları heykellerden birinin Kipyegon, diğerinin ise Kipchoge heykeli olduğunu söyledi.

Ancak sporcuların tasviri "utanmazca", "utanç verici" ve "standart altı" olarak tanımlandı.

Kenyalılar çevrimiçi olarak heykellerin kaldırılmasını memnuniyetle karşıladılar. Yerine yenilerinin konulup konulmayacağı veya ne zaman konulacağı henüz belli değil.