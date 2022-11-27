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Korkunç olay! Kucağında bebeği olan eşini başından vurdu

İstanbul'da akşam saatlerinde yabancı uyruklu bir kadın, kucağında bebeğiyle yürüdüğü sırada eşi tarafından başından vuruldu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 01:49
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Korkunç olay! Kucağında bebeği olan eşini başından vurdu

Korkunç olay! Kucağında bebeği olan eşini başından vurdu
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Olay, saat 18.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına, eşi silahla ateş etti. Saldırıyı gerçekleştiren eş hızla olay yerinden kaçtı.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOŞTU

Silah sesini duyan çevredekiler, ağır yaralanan kadına yardım etmek için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp, kadını yaralayan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay! Kucağında bebeği olan eşini başından vurdu! "Bebeği altında kalmıştı" - Resim : 1

"YERDE BEBEĞİNİN ÜSTÜNE YATTI"

Yaralı kadının yardımına koşan Halil İbrahim Aslan, “İş yerinde oturuyordum, dışarıya çıktım. O sırada elinde bebeğiyle yolun karşısına geçmek isteyen kadını gördüm. Bir adam, kadının yanına yaklaşarak başına ateş etti. Yaralı kadın olduğu yerde bebeğinin üstüne yattı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Biz de kadının yardımına koştuk ve bebeği aldık. Bebeği ambulansa koyduk. Kadın ölmüş olabilir" dedi.

Korkunç olay! Kucağında bebeği olan eşini başından vurdu! "Bebeği altında kalmıştı" - Resim : 2

"BEBEĞİ ALTINDA KALMIŞTI"

Görgü tanığı Ahmet Şahin ise, “İş yerinde otururken silah sesini duyup dışarı çıktım. Kadın yerde yatıyordu. Bebeği altında kalmıştı. Biz kadını kaldırarak bebeği aldık. Sağlık ekipleri geldi ve kadını ambulansa aldılar. Kadın yerdeyken bilinci açık değildi, hareketsiz duruyordu" şeklinde konuştu.

Korkunç olay! Kucağında bebeği olan eşini başından vurdu! "Bebeği altında kalmıştı" - Resim : 3

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