Korkunç plan: Vicdan azabı yasak ilişkiyi ortaya çıkardı

Esenyurt’a bağlı Üçevler Mahallesi’nde 28 Nisan Pazar günü saat 18.00 sıralarında markete giden Halime Çevik, eve döndüğünde 37 yaşındaki eşi Eyüp Çevik'in hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Halime Çevik’in ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Eyüp Çevik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen Çevik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KARDEŞİNİN İFADESİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Bu sırada Mardin’den gelen haber olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Halime Çevik ve 2 çocuğuyla birlikte Mardin’e giden Eyüp Çevik’in kardeşi Hüseyin Çevik, polise başvurarak, "Vicdan azabı çekiyorum. Ağabeyimin ölümüyle ilgili ifade vermek istiyorum." dedi.

"FARE ZEHRİNİ BEN ALDIM"

Hüseyin Çevik ifadesinde yengesiyle ilişkilerinin olduğunu belirterek ağabeyini, içine fare zehri ekledikleri yemeği yedirerek öldürdüklerini itiraf etti.

Cinayeti Halime Çevik ile planladıklarını da kaydeden Hüseyin Çevik, "Fare zehrini ben aldım. Zehri Halime’ye teslim ettim. Onun yemeklerine katacaktı. Sonra nasıl yaptı bilmiyorum. Ağabeyimin ölüm haberini aldım" dedi.

Hüseyin Çevik’in itiraflarının ardından Halime Çevik polis ekipleri tarafından Mardin’de yakalanarak gözaltına alındı.

EŞ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Halime Çevik, eşinin hayatını nasıl kaybettiğini bilmediğini söyledi.

TUTUKLANDILAR

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çevik ve Halime Çevik tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüp Çevik’in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi işlemleri sonrasında belli olacak.