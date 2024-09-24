Korkutan gerçek ortaya çıktı! Unutkanlık hastalığına yakalanma rakamları alarm veriyor!

Bu durum, dünya genelinde 55 milyondan fazla insanın demansla yaşadığı anlamına geliyor ve bu sayının 2050 yılına kadar 139 milyona ulaşması beklendi.

Demans, genellikle yaşlı nüfusu etkileyen bir hastalık olarak bilinir.

Ancak, her yaş grubunda görülebilir ve çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilir.

Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın formudur ve vakaların %60-70'ini oluşturur. Diğer nedenler arasında vasküler demans, Lewy cisimcikli demans ve frontotemporal demans bulunur.

Uzmanlar, demansın erken teşhisinin ve yönetiminin önemine dikkat çekti.

Harvard Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, demans insidans oranlarının 1980'lerden bu yana azaldığını ancak toplam vaka sayısının nüfus artışı nedeniyle arttığını belirtti. Bu durum, demansın önlenmesi ve yönetimi için daha fazla araştırma ve kaynak ayrılmasını gerektirti.

Demans, dünya genelinde hızla artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıktı.

Her 3 saniyede bir kişinin demans hastalığına yakalanması, bu hastalığın ciddiyetini ve yaygınlığını gözler önüne serdi.

Erken teşhis ve uygun yönetim stratejileri ile demansın etkilerini azaltmak mümkün olabileceği ifade edildi.

Demans Nedir?

Demans, hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu tanımlayan genel bir terim olmasıyla biliniyor.

Demans, tek bir hastalık değildir; aksine, Alzheimer hastalığı gibi birçok farklı hastalığın neden olabileceği bir durum olduğu bildirildi.

Demansın en yaygın nedeni Alzheimer hastalığıdır ve vakaların %60-80'ini oluşturduğu ifade edildi.

Demansın Belirtileri:

Hafıza Kaybı: Özellikle yakın geçmişteki olayları hatırlamada zorluk.

Kafa Karışıklığı: Zaman ve yer konusunda karışıklık yaşama.

Dil Problemleri: Konuşma ve yazmada zorluk çekme.

Görsel ve Mekansal Zorluklar: Tanıdık yerlerde kaybolma veya yön bulmada zorlanma.

Yargılama ve Karar Verme Zorlukları: Günlük kararları almakta zorlanma.

Kişilik ve Davranış Değişiklikleri: Ruh hali değişiklikleri, depresyon veya anksiyete