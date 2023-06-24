Korkutan hurdalık yangını

İnşaat malzemesi atıklarının bulunduğu hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Çelikler 6. Sokak'ta faaliyet gösteren bir hurdacıda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek hurdalığın bir kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Çorum Belediyesi itfaiye ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, "Atık malzeme toplayan metal hurdacımızda çıkan yangına belediyemiz tarafından gelen itfaiyelerimizle herhangi bir can kaybı olmadan söndürülmüştür, şükürler olsun şuana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı.

İnşallah bundan sonra da böyle bir yangın ya da kaza, belaya rastlamayız. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.