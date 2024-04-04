Körle yatan şaşı kalkar atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Körle yatan şaşı kalkar atasözünün anlamı nedir?
Körle yatan şaşı kalkar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Körle yatan şaşı kalkar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Değersiz, kötü kimselerle ilişki kuranların zamanla kötü huylar edineceğine ve yanındaki kişilere benzeyeceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

"Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" atasözüyle benzerlik taşımaktadır. Arkadaşı kişiyi zamanla dönüştürecek ve etkileyecektir.

KÖRLE YATAN ŞAŞI KALKAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu kötü alışkanlıklarını hep stajdayken edindin, Kadir'le birlikte kala kala iyice ona benzedin. Boşuna dememişler, körle yatan şaşı kalkar."

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