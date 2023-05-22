Korona aşısı mucitlerinden kanser aşısı müjdesi

Oksijen'in haberine göre; Covid-19 salgınına karşı geliştirdikleri mRNA aşısıyla çalışmaları dünya çapına ulaşan bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, her 10 hastadan 9’unu öldüren pankreas kanserine karşı aşı geliştirdiği bildirildi. Aşının ilk sonuçları tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı.

New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’ndeki araştırmacılar, Dr. Vinod Balachandran liderliğinde hastaların tümörlerini çıkardı ve bu örnekleri Almanya’ya gönderdiği bildirildi.

Orada, Pfizer ile BioNTech şirketindeki bilim insanları, kanser hücrelerinin yüzeyindeki belirli proteinlerin genetik yapısını analiz ettiği vurgulandı. Bu genetik verileri kullanarak, BioNTech bilim insanları, her hastanın bağışıklık sistemine tümörlere saldırmayı öğretmek için tasarlanmış kişiselleştirilmiş aşılar ürettiğinin altı çizildi.

BİR BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ

BioNTech’in Covid aşıları gibi, kanser aşıları da haberci RNA’ya dayanıyordu. Bu durumda, aşılar hastaların hücrelerine, çıkarılmış tümörlerinde bulunan bazı proteinleri yapmaları talimatını verdi ve bu da gerçek kanser hücrelerine karşı işe yarar bir bağışıklık tepkisi uyandırabilirdi.

mRNA teknolojisi ile geliştirilen kanser aşısında on altı hasta, pankreas kanseri ameliyatından dokuz hafta sonra dokuz aşı dozunun ilkini aldı ve bunların yarısı önemli bir bağışıklık tepkisi üretti.

“TÜMÖRLERİN TEDAVİSİNDE YENİ BİR ÇIĞIR AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ”

BioNTech’in kurucu ortağı Özlem Türeci, çalışma ile ilgili pankreas kanseri hastalarının sadece yüzde 5’inin tedaviye yanıt verdiğini söylerken “Kanser aşılamasında uzun süredir devam eden araştırmamızdan yararlanarak bu zorluğun üstesinden gelmeye kararlıyız ve bu tür tedavi edilmesi zor tümörlerin tedavisinde yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz” sözlerini kullandı.