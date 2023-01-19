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Korona virüs geçirdikten sonra aşı olanlarla ilgili dikkat çeken araştırma

Korona virüs geçirdikten sonra aşı olanlarla ilgili araştırma dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:50
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Korona geçirdikten sonra aşı olanlarla araştırma

Korona virüs geçirdikten sonra aşı olanlarla ilgili dikkat çeken araştırma
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Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Bilim insanları, korona virüse yakalanıp sağlığına kavuştuktan bir süre sonra Covid-19 aşısı olan kişilerle ilgili dikkat çekici bir araştırma yaptı.

Yapılan uluslararası bir araştırmanın sonucunda Covid-19 bulaştıktan sonra korona virüs aşısı olan kişilerle ilgili dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.

ÇOK UZUN SÜRELİ BAĞIŞIKLIK KAZANDI

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunda Ocak 2020 ile Haziran 2022 arasında yapılmış araştırmalar mercek altına alındı.

Bilim insanları korona virüse yakalandıktan sonra Covid-19 aşısı olan kişilerin ağır hastalanmaya ve hastaneye kaldırılmaya karşı çok uzun süreli bağışıklık kazandığını tespit ettiği bildirildi.

EN UZUN KORUMA BU KOMBİNASYONDA

Bu kombinasyonun uzun bir süre ciddi bağışıklık sağladığı açıklandı. Araştırmada, “Bu kombinasyon 12 ay boyunca tekrar ağır Covid-19 geçirmeyi yüzde 97 oranında engelliyor” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmasında hatırlatma dozlarının ekstra 6 ay koruma sağladığı ve sadece Covid-19 geçirenlerin yüzde 75’inde bir yıllık bir koruma elde edildiği ifade edildi.

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