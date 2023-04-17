Koronadan öldüğü açıklanmıştı. İki yıl sonra evinin kapısını çaldı

Kovid-19 nedeniyle 2 yıl önce öldüğü duyurulan ve kendisi için cenaze yakma merasimi düzenlenen Kamlesh Patidar, iki yıl sonra evine döndü. Patidar, ortadan kaybolduğu iki yıllık süre zarfında bir çete tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Koronadan öldüğü açıklanmıştı. İki yıl sonra evinin kapısını çaldı

Kamlesh, Covid-19 ile enfekte olduktan sonra Haziran 2021'de Gujarat, Baroda'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınırken hastanedeki doktorlar, Kamlesh'in ailesine tedavi sırasında öldüğünü bildirdi.

Hastaneden gelen bilgi üzerine yakınları hastaneye ulaştı ancak Covid-19 protokolü gereği cenaze yakınlarına uzaktan gösterildi. Aile üyeleri için, cesedi kesin olarak teşhis etmek mümkün olmadı.

Ancak doktorların tavsiyesi üzerine yakınları onu Kamleş olarak kabul etti. Enfekte olarak yaşamını yitirmesi üzerine cenaze aile bireylerine verilmedi ve Covid ekibi son törenleri Baroda'da gerçekleştirdi. Yetkililer ölüm belgesini bile verdi.

Hastane yönetiminin kayıtlarına göre, hayatını kaybettiğini düşünen yakınları evde taziyelerde bulundu ve tören düzenledi.

Kamleş'in hayatta kaldığı bilgisi babası Gendalal'a verildiğinde, adam buna inanamadı. Görüntülü görüşme yaparak Kamlesh'in varlığını doğrulamak için hemen kayınvalidesini aradı. Kamlesh de babasını ve akrabalarını görünce duygulandı. Bundan sonra tüm akrabalar Badveli'ye ulaştı.

Aile üyeleri, tüm yakınları ve sevdikleriyle görüştükten sonra, onun hayatta kaldığını doğrulamak için resmi süreci tamamlamak üzere Sardarpur karakoluna ulaştı.

ÇETE TARAFINDAN KAÇIRILMIŞ

Kamlesh, kayıp olduğu süre boyunca bir çete tarafından rehin tutulduğunu ve kendisine işkence edildiğini iddia etti.

Fırsatını bulur bulmaz kaçan ve halasının Sardarpur Tehsil'deki evine ulaşan Kamlesh, ardından diğer aile üyelerine ulaştı.

Ahmedabad'da rehin tutulduğunu ve bu süre zarfında kendisine bazı sakinleştiriciler enjekte edildiğini söyleyen Kamlesh, sürekli olarak baygın olduğu bilgisini verdi.

MOLA YERİNDE KAÇMIŞ

Çete üyeleri, Kamlesh'i Ahmedabad'da tuttukları yerden başka bir yere götürürken bir şeyler atıştırmak için otelde mola verdi.

Bu sırada Ahmedabad'dan Indore'a giden yolcu otobüsünü gören Kamlesh, iddiasına göre tutulduğu araçtan inip otobüse bindi ve daha sonra gece geç saatlerde Sardarpur'a ulaştı. Oradaki bazı insanlardan yardım istedi ve onlar onu halasının Vadveli'deki evine bıraktı.

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