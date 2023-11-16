Koronanın 2 yeni varyantı ortaya çıktı. Anında bulaşıyor hastanelik ediyor

Alman basınında yer alan haberlere göre, Soğukların gelmesiyle birlikte korona enfeksiyonları da dahil olmak üzere solunum yolu hastalıkları yeniden artıyor. Araştırmacılar şu anda iki yeni korona alt soyunu gözlemlediklerini açıkladı. Her ikisi de muhtemelen önceki varyantlardan daha bulaşıcı olabilir.

CORONA'NIN YENİ VERSİYONU HV.1 ABD'DE HAKİM: "OMİCRON'UN TORUNU"

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü William Schaffner yeni varyantla ilgili şunları söyledi: ‘‘HV.1'i neredeyse Omicron'un torunu olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca HV.1, Eris olarak da adlandırılan EG.5'in soyundan gelir’’

Haberlere göre, yeni varyant hızla yaygınlaştı ve Ekim sonu itibarıyla ABD'deki korona vakalarının yüzde 25'ini oluşturdu. Colorado Üniversitesi'nden immünolog Ross Kedl, ‘‘şu ana kadar ciddi hastalık ilerlemesine dair bir işaret olmadığını’’ söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Amesh Adalja ise, koronavirüsün hala gelişmeye devam ettiğini ve çoğu varyantın endişe verici olmadığını vurguladı.

YENİ KORONA VARYANTI JN.1 ARAŞTIRMACILAR TARAFINDAN GÖZLEMLENİYOR

Utah Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda biyoenformatik alanında kıdemli bilim insanı olan Kelly Oakson, Pirola varyantının (BA.2.86) bir alt soyunu "endişe verici" olarak tanımladı.

JN.1, ilk olarak Eylül 2023'te ABD'de ortaya çıkan yeni korona varyantının adıdır. BA.2.86'dan farklı olarak daha bulaşıcı olduğundan şüpheleniliyor. Daily Mail'in aktardığına göre araştırmacılar , "Onu kesinlikle daha dikkatli şekilde takip edeceğiz" dedi.

Son zamanlarda, başta ABD ve Büyük Britanya olmak üzere on birden fazla ülkede yeni varyant vakaları bildirildi.