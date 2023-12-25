'Korona’sınız farkında değil misiniz

Soğuk algınlığı belirtisi görülen kişilerin yaklaşık yarısının corona virüs olduğu belirlendi.

Araştırma İngiltere’de yapıldı ve kış aylarında artış gösteren soğuk algınlığı ile corona virüs arasındaki ilişki incelendi. Çalışma ‘Zoe Covid’ ekibince gerçekleştirildi. İncelemede, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı gibi semptomlar masaya yatırıldı. Bu rahatsızlıkları yaşayan kişilerin yarısının corona virüs olduğu ortaya çıktı.

Hazırlanan raporda, Sadece İngiltere’de günde yaklaşık 144 bin kişinin soğuk algınlığına yakalandığı belirtildi. Ortaya çıkan tespitlerde, aşılanmamış kişilerin soğuk algınlığı semptomlarının ciddi hastalıklara dönebildiği belirtildi. Prof. Tim Spector,, “Soğuk algınlığı olduğunuzu sanıyorsanız mutlaka Covid testi yaptırın” uyarısında bulundu ve sözlerine şunları ekledi:

" Kişi Omicron olduysa boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı ile başlayan soğuk algınlığı gibi hisseder. Bunu öğrenmek için daha önce Korona’ya yakalanan bir arkadaşınıza sormanız yeterli. Kendisi aynı belirtileri yaşadığınızı söyleyecektir.”