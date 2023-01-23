Son dönemde soğuk algınlığını bile eskiye göre daha ağır mı geçiriyorsunuz? Kesinlikle yalnız değilsiniz.

BİLİNEN VİRÜSLER ALIŞILMADIK ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR

Araştırmacılar Yamagata soyunun tükenmiş olabileceğini ya da bağışıklık sistemlerimize saldırmak için pusuda bekliyor olabileceğini belirtiyor. RSV olarak bilinen Respiratuvar Sinsityal Virüsü çoğunlukla kış aylarında görülür. Soğuk algınlığının nedeni olan Rinovirüs genelde hafif atlatılır ve insanları nadiren hastaneye gönderir.

Daha önce ortalıkta görünmeyen ve kısa bir süreliğine kendini hatırlatan grip, koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasıyla Ocak ayında tekrar ortadan kayboldu. Grip şimdilerde 2020 yılından beri görülmeyen 'Yamagata' soyu olmadan aramıza döndü.

Koronavirüs pandemisinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, tanıdık virüsler son günlerde alışılmadık şekillerde hareket ediyor. Koronavirüs alışıldık virüsleri de değiştirdi Hastanelerde endişe veren gelişmeler...

SORUMLUSU PANDEMİ KURALLARI OLABİLİR Mİ?

Virüslerin olağandışı hareketleri hastanelerde şimdiden güçlü bir şekilde hissedilmeye başlandı. Uzmanlar virüs önleyici aşıları ilkbahar hatta yazın da uygulama fikrini el altında tutarken bilim insanları koronavirüs kısıtlamaları, maske, sosyal mesafe gibi pandemi kurallarının bu durumda etkili olup olmadığını araştırıyor.

Dijital sağlık platformu eMed'in baş sorumlusu epidemiyolog Michael Mina bunun 'çok büyük bir doğal deney' olduğunu belirterek pandemi süresinde alınan olağanüstü önlemlerin dengeyi bozduğuna dikkat çekerek şunların altını çizdi:

"Koronavirüse yakalanmamak için aldığımız önlemler aslında alışık olduğumuz diğer virüslerin de bulaşmasını etkiledi. Vücudun bildiği virüslere uzun süre maruz kalmazsanız, yakalandığınızda kendinizi yeterince koruyamayabilirsiniz. Bu da popülasyonda mevsim dışı dalgalanmalara ve bireyler için şaşırtıcı derecede öldürücü enfeksiyonlara yol açar."

SOĞUK ALGINLIĞI BİLE DAHA ŞİDDETLİ

Yale Tıp Okulu'nda solunum yolu hastalıkları uzmanı olan Richard Martinello, artık soğuk algınlığının bile eskiye göre daha şiddetli ve daha inatçı olduğunu belirterek, "Soğuk algınlığına yakalanan hastalarımız bile eskiye göre daha kötü görünüyor. Virüslerle düzenli temasımız olduğunda bağışıklık sistemimiz bizi çok fazla hasta etmeden yanıt veriyor ve yeniden toparlanıyor. Şimdi bu durum değişti" diye konuştu.

Epidemiyolog Mina da, bağışıklık sisteminin kendine has bir hafıza sistemi olduğuna dikkat çekerek, insanların düzenli bir ritimde virüslere maruz kalmayı bıraktığı an doğal dengenin bozulduğunu belirtti.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Bilim insanları şimdilerde pandemi sonrası dönemin bağışıklık sistemimiz üzerindeki etkilerini ve virüslerin sıra dışı yayılımını araştırıyor. Araştırmacılar, Koronavirüs sonrası yeni dengeyi anlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu belirtiyor.