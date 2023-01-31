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Korsanlarla gemi güvenliğinin çatışması sosyal medyayı salladı

Somalili korsanlar ile kargo gemisinin özel güvenliği arasında yaşanan çatışma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:15
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Korsanlarla gemi güvenliğinin çatışması sosyal medyayı salladı

Korsanlarla gemi güvenliğinin çatışması sosyal medyayı salladı
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Bir şilepteki Amerikalı paralı askerler ile gemiyi durdurmaya çalışan Somalili korsanlar arasında ölümcül çatışma sosyal medyada gündem oldu.

2017’de kaydedildiği belirlenen görüntülerde, sürat teknesi ile gemiyi ele geçirmeye çalışan korsanlara gemide yer alan özel güvenlik görevliler ateş ediyor.

Uzun namlulu silahlarla peş peşe ateş edilmesinin ardından korsanların gemiye çıkma girişimi geri püskürtülüyor.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

 

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Lazo
31.01.2023 16:22
Mermi manyağı yapmışlar.Korsanlar yusuf yusuf  
 
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