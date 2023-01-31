Korsanlarla gemi güvenliğinin çatışması sosyal medyayı salladı

Bir şilepteki Amerikalı paralı askerler ile gemiyi durdurmaya çalışan Somalili korsanlar arasında ölümcül çatışma sosyal medyada gündem oldu.

2017’de kaydedildiği belirlenen görüntülerde, sürat teknesi ile gemiyi ele geçirmeye çalışan korsanlara gemide yer alan özel güvenlik görevliler ateş ediyor.

Uzun namlulu silahlarla peş peşe ateş edilmesinin ardından korsanların gemiye çıkma girişimi geri püskürtülüyor.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.