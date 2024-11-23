Koruma altındaki iki çocuğa kötü muamele iddiasına ilişkin bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele uygulandığı haberine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Gaziantep'te kurumca koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı" iddiasının yer aldığı hatırlatıldı.

Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kızarıklıklar tespit edildiği belirtilen açıklamada, bununla ilgili olarak 13 Kasım'da tutanak hazırlanmasıyla kamera kayıtlarının geçmişe dönük incelendiği söylendi.

Sağlık kontrolleri, çocukların yaş ve psikolojik durumuna uygun yapılan psikolojik görüşmeler sonucunda konunun detaylı incelenmesi için İl Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Çocuklar adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür. Dermatolojik muayeneleri sonucu yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik rahatsızlık sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı kaydedilmiştir. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir bakım personeli gözaltına alınarak açığa alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.