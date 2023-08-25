Korumalar Sabancı çiftinin görüntüsü alınmasın diye etten duvar ördü

Yunanistan'da botla kayalıklara çarparak kaza yapan ve ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi. Tedavilerine özel bir hastanede devam edilecek Sabancı çiftinin görüntüsünün çekilmesine korumalar böyle engelledi.

KAYNAK: İHA
Korumalar Sabancı çiftinin görüntüsü alınmasın diye etten duvar ördü

İHA'nın haberine göre, Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirmişti.

Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır şekilde yaralanmış, Ali Sabancı Bodrum’da yapılan ilk müdahalelerin ardından sabah erken saatlerde İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınmıştı.

Vuslat Doğan Sabancı'nın da Bodrum’da yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. İstanbul’da özel bir hastanede bulunan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki özel bir hastaneye girişinde medya mensuplarının görüntüsü çekmesine kapıda bulunan korumalar yanyana geldi ve ellerini havaya kaldırarak engel olmaya çalıştı.

Adeta etten duvar ören korumaları görenler "Görüntüleri her yerde yayımlandı. Bütün dünya izledi. Bu insanlar ne yapmaya çalışıyor" yorumunu yaptı.

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