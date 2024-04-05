Köşe taşı köşede yakışır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Köşe taşı köşede yakışır atasözünün anlamı nedir?
Köşe taşı köşede yakışır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Köşe taşı köşede yakışır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her şeyin bir yerinin ve zamanının olması gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Bu atasözü ile her işin doğru bir şekilde yapılması için gerektiği ve o doğrultuda şartların yerine getirilmesi gerektiğini ifade eder.

İşlerin doğru ve yerli yerinde yapılmasının önemini vurgular.

KÖŞE TAŞI KÖŞEDE YAKIŞIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Köşe taşı köşede yakışır, bu işleri bugün çözmezsen yarın başın daha çok ağrır."

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