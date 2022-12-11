Kosova Başbakanı Kurti'den NATO'ya çağrı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Metohija'da yaşanan gerilimlerinden ardından açıklamalarda bulundu.

Aleksandar Vucic, Kosova ve Metohija için yasal yollarla mücadele etmeye devam edeceğini ve Priştine'nin "Sırp Topluluklar Topluluğu"nu kurması gerektiğini söyledi.

Vucic, "Diğerlerine mesajımız şudur: Sırp Topluluklar Topluluğu'nu kursunlar, Sırpların ve Sırbistan'ın hak ve özgürlüklerine saygı göstersinler, imzalanan anlaşmalara ve uluslararası hukuka uygun davransınlar. İlişkileri ve hayatı hepimiz için normalleştirmeye başlamanın tek yolu budur. Barış, daha iyi bir yaşam ve çocuklarımızın geleceği için tüm yasal yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Sırbistan kazanacak" dedi.

KURTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Kosova Başbakanı Albin Kurti, NATO'nun KFOR birliğine çağrıda bulunarak, Metohija'nın kuzeyinde Kosovalı Sırplar tarafından oluşturulan barikatların kaldırılmasını istedi.

Albin Kurti, "Bir kez daha KFOR'a hareket özgürlüğünü garanti altına alması çağrısında bulunuyorum. KFOR Kosova'da barışçıl ve güvenli bir ortam için bulunuyor, bu da ayrımcılık olmaksızın hareket özgürlüğü anlamına geliyor" diye konuştu.

Kurti, NATO misyon komutanlığından yanıt beklediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dün gece saatlerinde bölgede yaşayan Sırplar tarafından barikatlar kurularak kapatılan sokaklara yakın bir alanda devriye gezen EULEX ekibine ses bombalı saldırı düzenlenmişti.

Bölgede görev yapan polis memurlarına da ateş açılmıştı.