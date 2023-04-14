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Kosova ile İtalya arasında kritik görüşmeden sonra açıklama geldi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye İtalya'nın Batı Balkanların istikrarını desteklemeyi sürdürme niyetinde olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 18:42
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Kosova ve İtalya arasında görüşme

Kosova ile İtalya arasında kritik görüşmeden sonra açıklama geldi
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İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani ile Osmani'nin bu sabah Roma’daki bakanlık binasında görüştükleri ve iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Kosova'nın Avrupa perspektifini ele aldıkları bildirildi.

Tajani'nin görüşmede, İtalya'nın istikrar ve güvenlik konuları ile bölgedeki 6 ülkenin de Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonuna yönelik geleneksel taahhüdünü yinelediği ifade edildi.

"ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN PLANLARIMIZ VAR"

Görüşmede, İtalya'da geçen ekim ayı sonunda göreve gelen sağ koalisyon hükümetiyle İtalya'nın Batı Balkanlara yönelik taahhüdünün yeniden başladığını dile getiren Tajani, "Geçen ocak ayında Trieste’de düzenlemek istediğim ve yaptığımız konferans, bizim için stratejik değil, aynı zamanda Orta Avrupa ve Doğu’ya doğru doğal bir köprü konumundaki bölgeye yönelik ivmenin önünü açtı." ifadelerini kullandı.

Tajani, İtalya'nın Batı Balkan ülkelerine yönelik 3 Nisan'da düzenlediği dışişleri bakanları toplantısını hatırlatarak, "Onlarla ortaklığımızı güçlendirmek için planladığımız pek çok girişim var. İtalya'nın bölgede istikrarı sağlama görevini desteklemeye devam etme niyetinde." görüşünü aktardı.

KOSOVA'NIN AVRUPA KONSEYİNE ÜYELİĞİNE DAİR AÇIKLAMA

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Osmani ise görüşmede Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarının beklentilerinin, Kosova'nın Avrupa-Atlantik yapılarına entegrasyonu olduğunu söyledi.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyelik başvurusuna da değinen Osmani, etnik köken, din veya diğer aidiyetlere bakılmaksızın Kosova Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları için bu örgüte üyeliğin önemini vurguladı.

Osmani ile Tajani iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi, Kosova sürücü belgelerinin İtalya tarafından tanınması, Kosova ile İtalya arasında yakında düzenlenecek iş forumu aracılığıyla ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliklerinin genişletilmesi konusunda anlaştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 11 Nisan'dan bu yana İtalya'da temaslarda bulunuyor.

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