Kosova'da Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başladı

Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi yurt dışındaki seçmenler oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Kosova'da yaşayan Türk vatandaşları ise oylarını 6 -7 Mayıs tarihlerinde kullanacak.

Kosova’daki Türk seçmen bugün Türkiye'nin Kosova Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğunda oy kullanmaya başladı. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğunda TSİ 10:00'da başlayan oy kullanma işlemleri akşam 22:00'ye kadar devam edecek.

Prizren Başkonsolosluğundaki 1/A nolu sandıkta ilk oyu, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Celal Doğan kullandı.

Seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını dileyen Doğan, “Yurt dışında seçimlere başladık. Burada, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışında seçim kütüğü bulunan vatandaşlarımız burada oylarını kullanabilirler. Bu açıdan 750 civarında semen kayıtlı bulunuyor. Daha da artmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın seçme ve seçilme hakkını kullanmaları yönünde tüm mevzuat çalışmalarını çok başarılı bir şekilde görmüş bulunuyoruz. Buradan Türkiye’nin vatandaşlarına her yerde seçime, Türkiye'deki siyasi hayata katılmaları yönünde destek oluyoruz. Bunda da başarılı olduğumuza da inanıyoruz. Çünkü son seçimlerde yurt dışındaki seçimlerde oy kullanma oranı gittikçe artıyor" dedi. Doğan, oy kullanma işlemini yarın da devam edeceğini ve oy kullanma işleminin yerel saatle 21.00’da son bulacağını dile getirdi.

(İHA)