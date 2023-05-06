Kosova'da Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başladı

Kosova'nın Prizren ve Priştine bölgelerinde Türkiye'de 14 Mayıs'taki genel seçimler için oy verme işlemlerine başlandı.

Kosova'da Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başladı

Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi yurt dışındaki seçmenler oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Kosova'da yaşayan Türk vatandaşları ise oylarını 6 -7 Mayıs tarihlerinde kullanacak.

Kosova’daki Türk seçmen bugün Türkiye'nin Kosova Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğunda oy kullanmaya başladı. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğunda TSİ 10:00'da başlayan oy kullanma işlemleri akşam 22:00'ye kadar devam edecek.

Prizren Başkonsolosluğundaki 1/A nolu sandıkta ilk oyu, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Celal Doğan kullandı.

aw885453-03.jpg

Seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını dileyen Doğan, “Yurt dışında seçimlere başladık. Burada, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışında seçim kütüğü bulunan vatandaşlarımız burada oylarını kullanabilirler. Bu açıdan 750 civarında semen kayıtlı bulunuyor. Daha da artmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın seçme ve seçilme hakkını kullanmaları yönünde tüm mevzuat çalışmalarını çok başarılı bir şekilde görmüş bulunuyoruz. Buradan Türkiye’nin vatandaşlarına her yerde seçime, Türkiye'deki siyasi hayata katılmaları yönünde destek oluyoruz. Bunda da başarılı olduğumuza da inanıyoruz. Çünkü son seçimlerde yurt dışındaki seçimlerde oy kullanma oranı gittikçe artıyor" dedi. Doğan, oy kullanma işlemini yarın da devam edeceğini ve oy kullanma işleminin yerel saatle 21.00’da son bulacağını dile getirdi.

(İHA)

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Fareli fırına şok eden ceza Güncel
Fareli fırına şok eden ceza
Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e afakanlar bastıracak açıklama Siyaset
Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e afakanlar bastıracak açıklama
1 yıl arayla akciğer ve yemek borusu kanserine yakalandı. Her iki kanseri de böyle yendi Sağlık
1 yıl arayla akciğer ve yemek borusu kanserine yakalandı. Her iki kanseri de böyle yendi
Anneler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Anneler Günü mesajları… Keşfet
Anneler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Anneler Günü mesajları…
Zabıtayı gören kaçacak delik aradı Güncel
Zabıtayı gören kaçacak delik aradı