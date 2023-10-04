Kosova’daki silahlı saldırının organizatörü Sırp siyasetçi Radoicic gözaltına alındı

Kosova’nın kuzeyinde 24 Eylül’de gerçekleştirilen ve Kosovalı bir polisin ölümüne neden olan saldırının organizatörü yakalandı. Kosova’daki saldırıyı üstlenen Kosovalı Sırp siyasetçi ve iş adamı Milan Radoicic, Sırbistan’da polis tarafından gözaltına alındı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kosova merkezli Sırp Listesi partisinin eski Başkan Yardımcısı Milan Radoicic'in, bugün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki dairesine polis tarafından yapılan baskında gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, hakkında 48 saat gözaltı kararı verilen ve Belgrad’da sorguya alınan Radoicic’in suç işleme amacıyla örgütlenme, izinsiz ateşli silah ve patlayıcı ticareti yapma, imal etme, bulundurma ve taşıma ile genel güvenlik aleyhinde ağır suç işleme gibi suçlardan yargılanacağı ifade edildi.

TUTUKLU YARGILANMASI TALEP EDİLDİ

Sırbistan basınında yer alan haberlerde, savcılığın sorgulamanın ardından kaçma ihtimali nedeniyle Radoicic’in tutuklu yargılanmasını talep ettiği aktarılarak, Radoicic’in Banjska’da Kosova polisiyle çatışmada kullanılan ağır silahları Bosna Hersek’te satın aldığı ve Kosova’daki lokasyonlarda terk edilmiş yapılar ve ormanlık alanlarda sakladığı ifadelerine yer verildi.

Radoicic’in avukatı Goran Petronijevic yaptığı açıklamada, müvekkilinin Banjska’daki silahlı çatışmayı organize ettiğini itiraf ettiğini ifade etmişti. Soykırım suçlusu Radovan Karadzic’in de Lahey’de avukatlığını üstlenmiş olmasıyla tanınan Petronijevic, müvekkilinin Sırbistan hükümetinden destek almadığını iddia etmişti.

KOSOVA’NIN KUZEYİNDEKİ ÇATIŞMA

Kosova'nın kuzeyindeki Banjska’da silahlı ve maskeli bir grup, plakasız kamyonlarla barikat kurmuş ve ihbar üzerine bölgeye gelen polise ateş açmıştı. Saldırıda Kosovalı 1 polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı. Silahlı grup daha sonra Banjska Manastırı’na sığınarak burada polisle çatışmaya girmişti.

Kosovalı yetkililer, çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğünü açıklamış, 25 Eylül’de ise bir saldırganın daha cansız bedenine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Kosova hükümeti, Milan Radoicic liderliğindeki saldırının Belgrad tarafından organize edildiğini açıklamış ve saldırının Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeye yönelik planın bir parçası olduğunu ileri sürmüştü. Kosovalı yetkililer, saldırganlardan ele geçirilen ve saldırganların Sırbistan’a ait askeri üslerde eğitildiklerini gösteren dron görüntülerini paylaşmıştı.