Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı

Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı
Düzenleme: Kaynak: AA

Kosova'nın güneybatısında yer alan Yakova şehrinde, 74. Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı düzenlendi.

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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 1

Bridge Divers atlayış kulübü tarafından Yakova Belediyesi'nin işbirliğiyle organize edilen bu etkinlik, yüzlerce izleyiciye görsel bir şölen sundu.

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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 2

18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkılıp yeniden onarılan tarihi köprüde, 20'den fazla Kosovalı sporcu, 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atlayarak hünerlerini sergiledi.

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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 3

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954 yılından 1999'daki Kosova Savaşı'na kadar kesintisiz sürmüş, ardından birkaç yıllık bir aranın ardından 2014 yılında yeniden canlandırılmıştır.

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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 4

Etkinliğin uluslararası düzeye yükseltilerek ülke turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.

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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 5
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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 6
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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 7
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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 8
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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 9
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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 10
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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 11
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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 12
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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı 13
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