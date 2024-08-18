Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı

Bridge Divers atlayış kulübü tarafından Yakova Belediyesi'nin işbirliğiyle organize edilen bu etkinlik, yüzlerce izleyiciye görsel bir şölen sundu.
18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkılıp yeniden onarılan tarihi köprüde, 20'den fazla Kosovalı sporcu, 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atlayarak hünerlerini sergiledi.
Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954 yılından 1999'daki Kosova Savaşı'na kadar kesintisiz sürmüş, ardından birkaç yıllık bir aranın ardından 2014 yılında yeniden canlandırılmıştır.
Etkinliğin uluslararası düzeye yükseltilerek ülke turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.