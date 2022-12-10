Kosova’nın kuzeyindeki 4 belediyede erken seçimler Nisan 2023’e ertelendi

Daha önce 18 Aralık'ta yapılması planlanan Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerindeki erken yerel seçimlerle ilgili siyasi parti temsilcileriyle görüşen Osmani, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Osmani, Kosova Polisi ile Kosova İstihbarat Ajansından (AKİ) ortak risk seviyesi değerlendirmesi raporu aldığını söyledi.

Siyasi parti temsilcileriyle tehlike durumunun takip edilmesi, kuzeydeki güvenliğin değerlendirilmesinin yapılması ve daha sonra duruma göre görüşme yapmak üzere tekrar buluşmaları konusunda anlaşmaya vardıklarını aktaran Osmani, şunları söyledi:

"Bugünkü toplantıda, kurumlardan aldığım güvenlik raporu da dahil olmak üzere, bu değerlendirmelere dayanarak belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri seçimiyle ilgili seçimlerin ertelenmesi yönünde teklif sundum. Tarihle ilgili tartışmaların ardından tam bir mutabakatla seçimlerin, Nisan 2023’e ertelenmesi sonucuna vardık."

Osmani, son günlerde ülkenin kuzeyinde meydana gelen olay ve patlamalara ilişkin Kosova Polisinin güvenliği sağlama konusunda yeterli kapasiteye sahip olmasına rağmen bölgedeki maskeli çetelerin, vatandaşları oy kullanmak için özgür hissetmemeleri yönünde korkutmayı başardığını, bazı adayların seçimde kayıt olmaktan çekilmelerinin de bunu kanıtladığını dile getirdi.