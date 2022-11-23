Kosta Rika milli takımına cep telefonu yasaklandı

Dünya Kupası'nda bu akşam İspanya ile oynayacak olan Kosta Rikalı futbolcuların yatak odalarına cep telefonu ve tablet ile girmeleri yasaklandı.

Takımın psikologu Felipe Camacho, "Futbolcularımız hem daha uzun hem daha iyi uyuyorlar, dinlenmeleri gerektiğinde cep telefonlarını ve tabletleri kullanmayı bırakıyorlar. Sabah daha dinç ve daha mutlu uyanıyorlar" dedi.