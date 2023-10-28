Kötü haber uzaydan geldi, dünyaya doğru geliyor

Bilim insanlarının 'şeytan' olarak adlandırdıkları bir kuyruklu yıldızın gökyüzünde aniden 'patlamalar' yaşadığı ve Dünya'ya doğru hızla ilerlediği konusunda uyarıda bulundu.

Kötü haber uzaydan geldi, dünyaya doğru geliyor

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Haber3'ün haberine göre, bilim insanlarının "şeytan" olarak adlandırdıkları ve 29 kilometre çapı olduğu tahmin edilen bir kuyruklu yıldızın yeni bir patlamaya maruz kalacağını açıkladı. Bilim insanları ise çıplak gözle dahi görülmesi beklenen bu çarpmanın, gelecek sene Dünya'nın en yakın noktasına ulaştığında büyük bir 'manzara' yaratması beklediklerine dikkat çekti.

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Gökbilimciler, "şeytan" lakabını, yıldızın boynuzlarının şeytan boynuzlarına benzediği için aldığı söylenen 12P/Pons-Brooks ya da kısaca 12P ismi verilen kuyruklu yıldızın, dört ay içinde ikinci kez patlama yaşandığını tespit etti.

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Şehir büyüklüğündeki gök cisminin çekirdeği kriyomagma olarak bilinen buz, toz ve gaz karışımıyla olduğu ve merkezinde koma olarak bilinen ve son patlamadan sonra normalden daha parlak bir şekilde parlamaya başlayan bir gaz bulutu ile çevrili olduğu belirtiliyor.

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Bilim insanları ayrıca kuyruklu yıldızın alışılmadık şeklinin ona Yıldız Savaşları'ndaki Millennium Falcon uzay gemisine garip bir benzerlik kazandırdığını da belirttiler.

Kuyruklu Yıldız, 5 Ekim’de normalden daha fazla paralamasından sonra tespit edildi.

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Kuyruklu yıldızları takip eden Astronomi Derneği (BAA), bu kuyruklu yıldızın bilinen 20 kriyovolkanik kuyruklu yıldızdan biri olduğunu söylüyor. Bu da yıldızın aktif bir buz volkanına sahip olduğu ve aşırı soğuk ortamlara su, amonyak veya metan gibi şeyler püskürttüğü ifade ediyor.

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Yıldız şu an Dünya’ya doğru ilerliyor. Gökbilimciler Kuyruklu Yıldız’ın 21 Nisan 2024'te Dünya’nın yakınından geçeceğini belirtiyor.

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Çıplak gözle görülebilecek kuyruklu yıldız yine de Dünya'ya 232 milyon kilometre uzakta olacak.

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