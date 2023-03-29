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Mateo Kovacic: Türkiye'ye karşı oynamak zordu

Hırvatistan adına iki golü de Millilerimize atan Kovacic, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 00:17
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Kovacic'ten flaş açıklamalar

Mateo Kovacic: Türkiye'ye karşı oynamak zordu
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Hırvatistanlı futbolcu Mateo Kovacic, Türkiye'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Mateo Kovacic yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye karşı oynamak zordu. Çok iyiler. Biz bazı hatalar yaptık. Analizler yapmıştık ama buna rağmen hatalarımız oldu, buna karşın 2 gol attık. İyi bir maç çıkardık ve galibiyeti hak ettik." dedi.

Kovacic ayrıca, "Her iki takım da çok kuvvetliydi; hem Türkiye hem Galler iyi takımlar. İki takıma karşı da iyi iş çıkardık. Galler'den son dakikada bir gol yemiş ve iki puan bırakmıştık. Bugün üç puanı aldık. Sonuç olarak, her iki takıma da başarılar diliyoruz. Biz kendi yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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