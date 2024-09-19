Kovboy kasabası ve ahşap otel yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kovboy kasabası ve ahşap otel yandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan kovboy kasabası ve otel olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

Ahşap yapılar alevlere teslim olurken bazı köy evleri de yangından etkilendi.
Olay, gece 01.30 sularında Çamçukur mahallesinde gerçekleşti. Kovboy kasabası ve otel olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap yapıların bulunduğu alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Alevler gökyüzüne kadar yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın çevrede bulunan bazı evlere de sıçradı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kontrol altına almak için uzun süre mücadele verdi. Bazı vatandaşlar ise yoğun dumanlardan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

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