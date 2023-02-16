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Kovid 19 aşısı ile ilgili yeni önemli açıklama

Avrupa İlaç Kurumu açıklama yaptı ve “Kovid-19'a karşı senelik aşılama düzenine geçilebilir” dedi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:35
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Kovid 19 aşısı seneliğe geçecek

Kovid 19 aşısı ile ilgili yeni önemli açıklama
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-19'a karşı grip için olduğu gibi kış mevsimine girerken senelik aşılamanın yapılabileceğini bildirdi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, bir basın toplantısı düzenledi. Cavaleri, Kovid-19'un sağlık sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Yaşlılar, hamileler, kronik hastalığa sahip olanlar gibi savunmasız grupların yeterince takviye doz aşı olmamasından kaynaklı endişenin sürdüğünü hatırlatan Marco Cavaleri, "Aşılama kampanyaları öncelikle yılda bir kez ve kış başlangıcında yapılabilir." diye konuştu.
Marco Cavaleri, bu konuda uluslararası ortaklarla görüşmelerin devam ettiğini de açıkladı.


AA

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