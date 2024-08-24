Kovid-19 döneminin sembol ismi Dr. Fauci, Batı Nil virüsü nedeniyle tedavi görüyor

Kaynak: AA
Kovid-19 döneminin sembol ismi Dr. Fauci, Batı Nil virüsü nedeniyle tedavi görüyor

Kovid-19 salgını döneminin sembol ismi, eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin Batı Nil virüsü nedeniyle bu ay içinde hastaneye kaldırıldığı ve iyileşme sürecinin evinde devam ettiği belirtildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Batı Nil virüsü kaynaklı ateş, titreme ve şiddetli yorgunluk şikayetleri sonrası hastaneye kaldırılan Fauci, 6 gün hastanede yattı, sonrasında evine döndü.

Fauci'nin sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Dr. Fauci, bir Batı Nil virüsü vakası nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Şu anda evinde ve iyileşiyor. Kendisinin tamamen iyileşmesi beklenmektedir." ifadesini kullandı.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDENİYLE GEÇEN YIL ABD'DE 182 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Batı Nil virüsü, ABD'ye ilk kez 1999 yılında girdi ve ülkede sivrisinek kaynaklı hastalıkların önde geleni oldu.

Geçen yıl ABD'de 1800'den fazla kişi Batı Nil virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 182 kişi hayatını kaybetmişti.

FAUCİ'NİN KOVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDEKİ ROLÜ, ABD'DE TARTIŞMALI

83 yaşındaki Fauci, 2022'de emekli olmadan önce yaklaşık 40 yıl boyunca ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünü yönetmişti.

Yaklaşık 2 yıl önce görevinden ayrılan Fauci, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki rolü nedeniyle Kongre'de Cumhuriyetçi Parti üyelerinin şiddetli siyasi saldırılarına maruz kalmış, Cumhuriyetçi temsilciler Fauci'nin "Kovid-19'un kökenleri ve nasıl yayıldığı" konusunda kamuoyunu bilerek yanılttığını ileri sürmüştü.

Haziran 2024'te Temsilciler Meclisi oturumunda ifade veren Fauci, Cumhuriyetçi temsilcilerin yönelttikleri "virüsün kökenlerinin örtbas edilmesini organize etmek" suçlamasını "mantıksız" bulmuş ve şiddetle reddetmişti.

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