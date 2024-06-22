Köy muhtarından arsa alanlara pankartlı uyarı

Muhtar Tokatlı, köyde arsa satın almak isteyen vatandaşları dolandırıcılıkten korumak amacıyla önlem aldı.

Muhtar Tokatlı'nın açtığı pankartta şu ifadeler yer aldı: “Arsa alıyorum diye, tarladan hisse alıp kandırılmayın. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesinin son paragrafında ’imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz’ denilmektedir. Ayrıca yine aynı kanunun 42. maddesine istinaden Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından cezai işlem uygulanmaktadır. Almayı düşündüğünüz arazinin durumunu Ovacık Muhtarlığından öğrenmeden işlem yapmayınız.”

Muhtar Tokatlı, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bu tür önlemler aldıklarını ve halkı bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirdiklerini belirtti.