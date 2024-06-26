Köy yanmaktan son anda kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köy yanmaktan son anda kurtarıldı

Adıyaman’daki anız yangının rüzgarla birlikte köylere ilerlemesi büyük korku yarattı. .Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucunda 1 köy yanmaktan son anda kurtuldu.

Aktarılan bilgilere göre Beşyol-2 köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyerek köylere doğru yürüdü.

Durumu gören köylüler hemen yangına müdahale etti. 10 dakikalık kısa bir sürede 1,5 kilometrelik mesafeyi aşarak köye kadar ulaşan yangın evlerin bahçelerine kadar ulaştı.

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Büyük korkuya neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ekibi, AFAD ekipleri, STK’lara bağlı arama ve kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye erlerinin yoğun çabası ile kontrol altına alınan yangında birçok meyve ağacı zarar gördü.

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