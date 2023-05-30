Köy yolu çöktü köprü yıkıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle bir köprü yıkılırken ve bir köy yolu da çöktü.

Köy yolu çöktü köprü yıkıldı

İHA'nın haberine göre, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan dolu ve kuvvetli sağanak yağışın ardından, Akçakese köyü grup yolunda hasar meydana geldi.

Akçakese Köyü Karapınar Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprü yıkılırken, Masatlar köyü Çilpici Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı yol ise çöktü. Köprü ve yolun yıkılması sebebiyle mahallelere ulaşım kapandı.

Yıkılan köprü ve yolda incelemelerde bulunan Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, sel suları sebebiyle zarar gören köprünün ve yolun ulaşıma açılabilmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

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