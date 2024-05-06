Köyceğiz'de Matematik Şenliği düzenlendi

Köyceğiz Kaymakamlık Binası önünde düzenlenen Matematik Şenliği açık alanda gerçekleşti.

Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen 'Matematik Şenliği'nde çeşitli okullardan öğrencilerin katılmasıyla eğlenceli matematik aktiviteleri düzenlendi.

Köyceğiz’de ilk kez düzenlenen etkinlikte, 66 BİLSEM öğrencisi, öğretmenler ve yöneticiler 18 istasyonda görev alarak sunumlarını gerçekleştirildi.

Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yapılan ‘Matematik Şenliği’ni Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca ve çok sayıda öğrenci ziyarette bulundu.



Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, şenliğin gerçekleşmesinde emeği geçen ve öğrenciler için paha biçilmez bir deneyim yaşatan koordinatör öğretmenlere, destek sağlayan velilere, bitmek bilmeyen enerjileri ile sunumlarını gerçekleştiren öğrencilere teşekkür etti.