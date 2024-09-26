Köye saldıran ayı baba ile oğlunu öldürdü. Köyde sokağa çıkma yasağı başladı

Rusya’nın doğusunda meydana gelen bir olay akıllara durgunluk verdi. Primorsky bölgesinde vahşi bir ayı bir eve girdi. Eve giren ayı 87 yaşındaki yaşlı adam ile beraber 56 yaşındaki oğluna saldırarak öldürdü.

Aynı vahşi ayının önceki gün ise yine aynı köydeki 35 köpeği telef ettiği de ifade edildi. Köpeklerin telef edilmesinden sonra barınak yetkilisi konu hakkında yaptığı açıklamada barınağın orman içerisinde yer aldığını ve korunmasının da zayıf çitler ile sağlandığını, ayının saldırı anında köpeklerin bağlı olduklarından dolayı kaçamadıklarını söyledi.

KÖY KORUMA ALTINA ALINDI

Köye gelen polis ekipleri köyde güvenlik önlemleri aldı. Bununla beraber köye gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Polis ekipleri köye bulunan avcıları da köye saldıran ayıyı öldürmekle görevlendirdi.

Rusya’daki bir ayı uzmanı da konu hakkında bir değerlendirmede bulunarak normal şartlar altında ayıların durduk yere insanlara saldırmayacaklarını ancak kuduz veya hastalıklı ayıların saldırıda bulunacağını, bu ayının da bu durumda olabileceğini açıkladı.