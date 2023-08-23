Köyler boşaltılıyor, hayvanlar telef oluyor. Yangın sonrası jandarmadan tahliye anonsu

Çanakkale’de devam eden orman yangınına karşı mücadele sürüyor. Yangının etkilediği köylerde yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

KAYNAK: DHA
Köyler boşaltılıyor, hayvanlar telef oluyor. Yangın sonrası jandarmadan tahliye anonsu

DHA'nın haberine göre; bazıları ise evlerini korumak için kendi önlemlerini alıyor. Yangından kaçamayan hayvanlar ise can veriyor.

Köylüler evlerini bırakamıyor

Yangının yaklaştığı Aşağıokçular köyünde yaşayanlar, büyük ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşıdı. Bazıları ise ev ve ahırlarının etrafını toprak barikat ile çevirerek yangına karşı hazırlandı. Köylüler, depolarına ve kovalara su doldurarak alevleri bekliyor. Sert esen rüzgar ise dumana neden oluyor.

Köy sakinlerinden Sefa Özdemir, “Kendimizce önlem aldık. Evin etrafında toprak setlerle barikat oluşturduk. Olası durumda müdahale için de tankerlerle su getirdik. Elimizden gelen önlemleri aldık ve gidecek yerimiz olmadığı ve tüm hayatımız burası olduğu için burada beklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Mehmet Özdemir ise yangın nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi. “Burada hayvanlarımız var, onlar da canlı. Hayvanlarımızı nereye götüreceğiz. Köyümüzde kalıp elimizden gelen elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz.” diye gözyaşı döktü.

Hayvanlar can veriyor

Çanakkale’deki orman yangını sebebiyle birçok hayvan telef oluyor. Yangının çıkış noktası olan Damyeri kevkisinde de yangından kaçamayan bir inek dumandan etkilenerek öldü. İneğin sahibi Ali Tezuysal ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Tezuysal, “Koruda hayvanların yanındaydım. Bir arkadaş arayıp köyün yandığını söyledi. Ben de traktörümle hemen köye döndüm. Buradaki alan bir hayli geniş olduğundan hayvanların kendilerini kurtaracağını düşündüm. Ama bir tanesi kendini kurtaramamış. Zaten ben anlamıştım. En sevdiğim hayvandı. Yavrusu vardı. İster istemez duygusal bir bağ kuruyorsunuz. Acıyorum.” dedi.

Tezuysal, diğer hayvanlarının da yangından sonra korkudan bulundukları yerden aşağıya inmediğini söyledi.

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