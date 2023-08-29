Köylerde köy yumurtası kalmadı. Endüstriyel ürünler ülkeyi sardı

Milliyet’in haberine göre, köylerde yaşayanların sayısı her yıl daha da düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları”na göre, köylerde yaşayanların oranı yüzde 6.8’den yüzde 6.6’ya geriledi.Doğurganlık ve ölüm hızının düştüğü köylerde, yaşlı nüfus sayısı artıyor, ortanca yaş yükseliyor.

TÜİK’in 2020 yılı verilerine göre ise 2002’de 7 milyon 458 bin kişi tarımda istihdam ediliyordu ancak bu sayı Şubat 2020’de 4 milyon 157 bin kişiye düştü. Bu da sadece söz konusu dönemde tarımda çalışan sayısının 3 milyon 301 bin kişi azaldığı anlamına geliyor. Bir diğer ifadeyle 2002-2020 arasında tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısının yüzde 44 azaldığı ortaya çıkıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği kayıtları ise bir başka sorunu ortaya koyuyor.

"KÖYLERE ŞEHİRDEN YUMURTA GİDİYOR"

Trabzon, Soğuksu Mahallesi muhtarı Bekir Aktürk, bölgesindeki köylerde artık ağırlıklı olarak 50 yaş üzeri kişilerin yaşadığını söylüyor.

Aktürk “Artık köylere şehirden yumurta gidiyor. Pandemide köye gelenlerin çoğu döndü. Halbuki köylerde kaliteli tarım ürünleri üretilebilir. Hayvancılık veya tarım yapanlara, sigorta teşviki getirilmeli. Kadınlar köyünde, yaylasında hayvancılık yapıyor ama onun bir sosyal güvencesi yok. İŞKUR projeleriyle köyde ekonomik model yaratılabilir.” ifadelerini kullandı.

"KÖYLERDE TAVUK YUMURTASI KALKTI"

Akhisar Gökçeahmet Mahallesi muhtarı Mustafa Özdemir, Ege’nin en genç muhtarı. 40 yaşındaki Özdemir, çiftçilikte kazanç elde edilemediği için herkesin kentlere göçtüğünü söylüyor:

“O göçü geri getiremiyorsun. Köyler tamamen boşaldı. Bir ilçede 65 dönüm zeytinlik satın aldım, köyde genç hiç yok. Zeytinlik çok, araziler o kadar güzel ki köyde genç olmadığı için insanlar ‘Çocuk satacağına, ben satayım’ diyerek, satıyor. Köylerde tavuk yumurtası, süt, yoğurt işleri kalktı. Üretim olmayan köylerde göç çok daha fazla.”

"KÖYE TEREYAĞI GÖTÜRÜYORUZ"

Gümüşhane Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yağlıdere bölgesi Muhtarı Gürbüz Demir:

“Köye giderken tereyağı, süt ve yoğurdu şehirden alıp köye götürüyoruz. Tarım yok, hayvancılık yok. Burada zaten tarım arazisi de çok fazla yok. Dağlık taşlık. Emekli olup dönenler de var, aşırı göçte. Bizim orada patates, fasulye olur. İklim şartlarından ötürü de bu sene hiçbir tane meyvemiz de yok. Cevizlerimiz de tamamen dondu. Vatandaş ne lazımsa marketten alıp köye getiriyor”