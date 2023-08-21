Köylü tüm birikimini bir gecede kaybetti. Gözyaşları yürek parçaladı.

İHA'nın haberine göre, Yüksekova’ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ekrem Ölmez’e ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri ahırı çevreleyen yangını uzun süren uğraşlar sonucu söndürürken, ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvanı ise kurtaramadı. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ahırın bitişiğinde bulunan 3 bin bağ ot ise kül oldu.

Telef olan 7 ineğin tek geçim kaynağı olduğunu belirten Ekrem Ölmez yetkililerden yardım istedi.

Ölmez, “20 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. 10 nüfusa bakıyorum. Tek geçim kaynağım bu hayvanlardı. Herhangi bir gelirim yok. Dün akşam saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Neyden kaynaklı olduğunu bilmiyoruz. Komşularımızın haber vermesi üzerine yangını söndürmeye çalıştık. Ekiplere haber verdik ama müdahale edene kadar 7 hayvanımız telef oldu. Çok mağduruz” dedi.

"HEM İNEKLERİM HEM OTLARIM YOK OLDU"

O anları anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayan Ölmez, “Hayvanlarımla birlikte 3 bin bağ otum da yandı. Çok mağdurum. Tek geçim kaynağım bu hayvanlardı. Devlet büyüklerimizden, kaymakamımızdan, valimizden ve hayırseverlerden yardım istiyoruz. 10 nüfus bu ineklerle geçimini sağlıyordu. İneklerim ve otumla birlikte her şeyim gitti. Hiçbir şeyim yok. Çocuklarım şu an perişan. Tek geçim kaynağımı bir gecede kaybettim” ifadelerini kullandı.

Dün gece uykuda oldukları sırada ahırda yangın çıktığını belirten ev sakini Miran Ölmez ise “Çok mağdur durumdayız. Burada tek geçim kaynağımız hayvancılık ve çiftçilik üzerinedir. Bir gecede bizim 7 ineğimiz telef oldu, 3 bin bağ otumuz kül oldu. Çok mağduruz. Fazlasıyla üzgünüz. 10 nüfuslu bir aileyiz ve çalışanımız yok” şeklinde konuştu.