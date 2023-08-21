Köylü tüm birikimini bir gecede kaybetti. Gözyaşları yürek parçaladı.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 7 inek telef olurken, 3 bin bağ ot ise kül oldu. Tek geçim kaynağını bir gecede kaybeden köylü Ekrem Ölmez, telef olan ineklerinin başında hüngür hüngür ağladı.

KAYNAK: İHA
Köylü tüm birikimini bir gecede kaybetti. Gözyaşları yürek parçaladı.

İHA'nın haberine göre, Yüksekova’ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ekrem Ölmez’e ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri ahırı çevreleyen yangını uzun süren uğraşlar sonucu söndürürken, ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvanı ise kurtaramadı. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ahırın bitişiğinde bulunan 3 bin bağ ot ise kül oldu.

Telef olan 7 ineğin tek geçim kaynağı olduğunu belirten Ekrem Ölmez yetkililerden yardım istedi.
Ölmez, “20 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. 10 nüfusa bakıyorum. Tek geçim kaynağım bu hayvanlardı. Herhangi bir gelirim yok. Dün akşam saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Neyden kaynaklı olduğunu bilmiyoruz. Komşularımızın haber vermesi üzerine yangını söndürmeye çalıştık. Ekiplere haber verdik ama müdahale edene kadar 7 hayvanımız telef oldu. Çok mağduruz” dedi.

"HEM İNEKLERİM HEM OTLARIM YOK OLDU"

O anları anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayan Ölmez, “Hayvanlarımla birlikte 3 bin bağ otum da yandı. Çok mağdurum. Tek geçim kaynağım bu hayvanlardı. Devlet büyüklerimizden, kaymakamımızdan, valimizden ve hayırseverlerden yardım istiyoruz. 10 nüfus bu ineklerle geçimini sağlıyordu. İneklerim ve otumla birlikte her şeyim gitti. Hiçbir şeyim yok. Çocuklarım şu an perişan. Tek geçim kaynağımı bir gecede kaybettim” ifadelerini kullandı.

Dün gece uykuda oldukları sırada ahırda yangın çıktığını belirten ev sakini Miran Ölmez ise “Çok mağdur durumdayız. Burada tek geçim kaynağımız hayvancılık ve çiftçilik üzerinedir. Bir gecede bizim 7 ineğimiz telef oldu, 3 bin bağ otumuz kül oldu. Çok mağduruz. Fazlasıyla üzgünüz. 10 nüfuslu bir aileyiz ve çalışanımız yok” şeklinde konuştu.

aw013000-01.jpg

aw013000-02.jpg

aw013000-03.jpg

aw013000-04.jpg

aw013000-05.jpg

aw013000-06.jpg

aw013000-07.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Ev ve araba alacakların rengi attı: İslam Memiş "Balonu patlatacak hamle" diyerek açıkladı! Ekonomi
Ev ve araba alacakların rengi attı: İslam Memiş "Balonu patlatacak hamle" diyerek açıkladı!
Maden suyu ve soda arasındaki farkı nasıl ayırt edersiniz? En önemli ayrıntı şişenin üzerinde yazıyor Güncel
Maden suyu ve soda arasındaki farkı nasıl ayırt edersiniz? En önemli ayrıntı şişenin üzerinde yazıyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Spor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Greenwood'un geleceği belli oldu Spor
Greenwood'un geleceği belli oldu
Balık tutarken felaketi yaşadı. Kanlar içinde kaldı Güncel
Balık tutarken felaketi yaşadı. Kanlar içinde kaldı
Danimarka'nın Maslahatgüzarı ile Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Güncel
Danimarka'nın Maslahatgüzarı ile Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
KKTC’den ‘Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ açıklaması Dünya
KKTC’den ‘Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ açıklaması