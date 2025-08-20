Köylüler ile belediye arasında 'su' krizi

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Paşalı köyünde bir vatandaşın tarlasından çıkan suyu Kozaklı Belediyesi'ne bağışlaması, su ihtiyacı olan köylülerin tepkisine neden oldu.

Belediyenin 8 kilometrelik kanal açarak suyu ilçeye götürmesinin güzergahta bulunan sit alanlarına, tarihi eser olan yerlere ve mera arazilerine zarar verdiği iddia edildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, belediyeye tepki göstererek, "Memleketimizde suyu çıkartmakla ilgili kuruluşlar var. Aramakla ve bulmakla yükümlü, vatandaşa suyu götürmekle görevli düzenli kuruluşlar var. Bazen bu konularda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz, duyuyoruz. Suyla alakalı şahit olduğumuz belediyeler, köylerin kavgaya tutuştuğu ülkemizde yine bir kavgaya şahidiz. Nevşehir’e bağlı Kozaklı ilçesinin Avanos'a bağlı bir köyünde su kavgasına şahit olduk.

Paşalı köyündeki bir vatandaş, tarlasını sulamak maksadıyla açmış olduğu sondadan çıkan suyu Kozaklı Belediyesi’ne bağışta bulunduğunu söylüyor ve Kozaklı Belediyesi de 8 kilometrelik kanal açıp ilçeye götürmeye çalışıyor. Bu kanal üzerindeki soru işaretleri ayrı. Sit alanı olan, tarihi eser, mera arazisi olan yerler var. Oraya vatandaş tarafından çivi çakmak bile mümkün değilken, 8 kilometre boyunca bütün kuralları altüst edip, vatandaşa da bir saygı göstermeyip o kanalın açılması ve o köyün suya ihtiyacı olması hâlinde suyun belediyeye tahsis edilmesi kabul edilebilecek bir şey değil. Bu durum kavgaya dönüşüyor. Kanal açılıyor, köylü kanalı kapatıyor ve jandarma geliyor. Bu noktaya gelene kadar da devlet adeta seyrediyor" dedi.