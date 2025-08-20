Sabotaj iddiası Patnos’u susuz bıraktı! Jandarma devreye girdi

Patnos ilçesinde kuraklık nedeniyle Köseler hattından ilçe merkezine su taşıyan boru hattına zarar verildi. Boruların tahrip edilmesi nedeniyle ilçede, su kesintileri yaşandı. Borulardaki arızayı gidermeye çalışan işçiler de köylülerin engeliyle karşılaştı. Jandarmanın araya girmesiyle arızayı gideren ekipler, ilçe merkezine yeniden su verilmesini sağladı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Köylülerin boru hattına yönelik sabotaj yaptığını bu nedenle ilçe merkezinin susuz kaldığını söyleyen Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Ekiplerimiz onarım için bölgeye gittiğinde, işlerini yapmaları engellendi. Ancak jandarmanın araya girmesiyle akşam saatlerinde onarım çalışmaları başlayabildi. Gece saat 04.00'te hattın onarımı tamamlandı ve su yeniden verilmeye başlandı. Ancak hattın normal seviyesine ulaşabilmesi için en az 3 gün boyunca kesintisiz akması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız, toplamda 7 gün boyunca susuz bırakıldı. Bu kadar büyük bir sıkıntıya sebep olan kişilerin verdikleri zararın hem hukuki hem de maddi bedelini ödemeleri gerekiyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukuki işlemlerin başlatılması için her türlü çabayı sarf ediyoruz" diye konuştu.

Belediye olarak bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gereken tedbiri alacaklarını belirten Taşkın, "Bu tür eylemler hem halkımıza hem de kamu hizmetlerine büyük zarar veriyor. İlçemizin su ihtiyacını korumak için kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.