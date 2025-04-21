Köylüler yağmur duasına çıktı

Çorum'un Alaca ilçesinde, mevsimsel yağışların istenilen seviyede olmaması sebebiyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Üç farklı köyde öğle namazına müteakiben yapılan yağmur duasının ardından, köy meydanlarında toplanan Çöplü köyü, İsmailli köyü ve Beşiktepe köyü sakinlerine imece usulüyle hazırlanan yemek ikram edildi.

Yağmur duasına Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.