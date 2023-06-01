Köylülerin Belediye Başkanına isyanı tıklanma rekoru kırdı. Seçim bitti oylar alındı işleri bitti

Samsun’un Ladik ilçesinin Tatlıcak köyünde 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Erdoğan 163 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise 28 oy almıştı.

Tatlıcak köyü sakinlerinin mera alanına Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan güneş enerji santraline (GES) karşı köylüler isyan etti.

Bir teyze tepkisini dile getirebilmek için şu sözlerle seslendi:

"YEĞENİMİZE TECAVÜZ ETTİ MUSTAFA DEMİR"

(Videoyu çeken kişiye) Çek, çek. Yeğenimize tecavüz etti Mustafa Demir. Bizim yaylamızı elimizden alıyor, çocuklarımızın geleceğini alıyor. Doymadın mı belediyenin malıyla? Yaylalara mı kaldı, tarlalara mı kaldı? Hiç mi utanmıyor? Üç senedir muhtarla konuşmaya korkuyoruz. Yazık değil mi?

"NEYLE MAL ALACAĞIZ"

Başka bir teyze ise videoda şu ifadeleri kullandı:

Ben 4 sene oldu İstanbul'dan geleli. Emekli oldum, mal alacaktım. Köyümüzün merası yok. Ben mal alacağım torunum başına gelecek, 4 sene oldu bizi buraya gönderdi. Neyle mal alacağız. Sesimiz kısıldı yavrum. Askerle bizi karşı karşıya koydu askerle. Herkes malını sattı.

"BURAYA BİR ŞEY YAPTIRMIYORUZ BİZ"

Başka bir teyze ise "bir gelsin de baksın, koyun gütmeye çalışırım. Bak 3 yaşında torunumu getirdim ben. Yazık Allah'tan korksunlar. Burası kaç senelik bizim ebe dede yerimiz. Bakırlarımızı sattık. Leğenlerimizi sattık. Nasıl aldığımız şeyleri sattık da ebemiz dedemiz buraları aldı bizim. Gelsin kim gelecekse. Başbakan mı geliyor, hakim mi geliyor, savcı mı geliyor. O helikopter buraya iniyor. Biz buraya bir şey yaptırmıyoruz. Buraya bir şey yaptırmıyoruz biz. Kim gelirse gelsin.” dedi.

"SESİMİZ KISILDI"

Yine konuşmak isteyen teyzelerden bir tanesi ise " bizi askerle karşı karşıya getirmesin İsrail gibi. Ben mal alamıyorum. Sadece benim kapımın önünde mera. 4 tane 5 tane çoban orada. Mal güdüyorlar, koyun güdüyorlar. Buraya koymuyor Mustafa Demir. Köpekler boğuştu. Ben aralarına girdim. Aralarında kaldım kolum acıyor hala kolum. 4 senedir kolum acıyor 4 senedir. Yazık değil mi bize. Sesimiz kısıldı, sesimiz kısıldı.” açıklamalarında bulundu.